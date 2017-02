In einer Pressemitteilung wurde heute der Erscheinungstermin der Retail-Version von The Walking Dead: Season 3 bestätigt. Zudem äußerte man sich auch zur neuesten Episode.

Telltale hat heute in einer Pressemail einige frische Infos zu The Walking Dead: Season 3 im Angebot. Demnach wird die Retail-Variante der dritten Staffel, die den Untertitel "A New Frontier" trägt, als spezielle Season-Pass-Disc ab dem 28. Februar 2017 in Nordamerika sowie ab dem 03. März 2017 in Europa zu haben sein. Wer sich sein Regal mit einer klassischen Box schmücken möchte, kann sich den Termin schonmal vormerken.

Die Disc-Version beinhaltet die beiden ersten Folgen der neue Staffel, die zeitgleich veröffentlicht wurden. Darüber hinaus berechtigt ein Download-Code zum Herunterladen der weiteren Episoden in digitaler Form. Insgesamt soll es deren fünf im Rahmen der Season 3 geben.

Apropos weitere Episoden: Die dritte Folge der aktuellen Staffel wird den Namen "Above the Law" tragen und soll im kommenden Monat März veröffentlicht werden. Einen konkreten Termin nannte man in der heutigen Pressemail jedoch noch nicht.