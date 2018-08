The Walking Dead: Season 1

Mit The Walking Dead: The Final Season startet ja auf den meisten Plattformen ja bereits der Abschluss der Adventure-Reihe von Telltale Games. Auf einer anderen Konsole soll es hingegen nun erst so richtig losgehen.

Anlässlich der gamescom in Köln hat Telltale Games zusammen mit Robert Kirkmans Skybound Entertainment angekündigt, dass die erste Staffel der Adventure-Reihe The Walking Dead nun auch auf die Switch von Nintendo kommen wird. Die entsprechende Umsetzung hat auch bereits einen Release-Termin, der gar nicht mehr weit entfernt ist.

Auf der Switch dürfen Interessierte bereits ab dem 28. August 2018 - und damit in der kommenden Woche - zuschlagen. Dann stehen direkt alle fünf Original-Episoden sowie auch der DLC "400 Days" zur Verfügung.

Die Portierung erfolgte ausgehend von der letztjährigen Telltale Series Collection, die bereits einige substantielle visuelle Verbesserungen und Performance-Optimierungen gegenüber dem Original erhalten hat.