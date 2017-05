The Walking Dead: A New Frontier

Telltale Games macht auf die dritte Staffel von The Walking Dead mit dem Untertitel A New Frontier in Kürze den Deckel drauf. Die fünfte und letzte Episode wurde nun datiert.

In einer Pressemail hat Telltale Games heute das Staffelfinale der dritten Season von The Walking Dead datiert. Die fünfte und letzte Folge trägt den Namen "From the Gallows" und wird noch im laufenden Monat erhältlich sein. Interessierte dürfen sich demnach den 30. Mai 2017 für den digitalen Release rot im Kalender anstreichen. Die Veröffentlichung erfolgt an diesem Tag für PS4, Xbox One, iOS, Android und PC gleichermaßen.

Wer die Retail-Version samt Season Pass erworben hatte, der kann sich die fünfte Folge ebenfalls ab diesem Termin herunterladen. Eure Entscheidungen und Beziehungen der vorherigen vier Folgen entscheiden, welche Charaktere Javi vertrauen. Je nachdem soll die fünfte Episode verlaufen. Diese wurde übrigens von der ESRB bereits mit einem Mature-Rating versehen - aufgrund vo Blut und Gewalt, Gewaltdarstellung und Sprachgebrauch.