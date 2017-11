Telltale Games bringt pünktlich zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft ein neues Spielepaket rund um The Walking Dead auf den Markt. Für die letzte Staffel hat man sich indes auch prominente Dienste gesichert.

Wie Telltale Games heute offiziell angekündigt hat, erscheint am 05. Dezember 2017 die The Walking Dead Collection für PS4 und Xbox One. Dabei handelt es sich um ein Spielepaket rund um die bekannte Serie im Episodenformat, die alle bisherigen 19 Episoden auf einer Disc umfasst. Wer lieber zu digitalen Versionen greift, kann die Sammlung auf beiden Plattformen auch auf diesem Wege erwerben.

Konkret ist damit nicht nur die aktuelle Staffel The Walking Dead: A New Frontier an Bord, sowie auch visuell aufgebohrte Versionen von Season 1, Season 2, dem Zusatz 400 Days sowie auch die dreiteilige Mini-Serie The Walking Dead: Michonne.

Damit aber nicht genug, denn auch zur kommenden letzten Staffel der Spielereihe hat man eine erfreuliche Ankündigung parat. Gary Whitta, Writer von "Rogue One: A Star Wars Story" und "The Book of Eli", wird dem Writer-Room bei Telltale angehören und als Story-Berater fungieren. Whitta ist für die Spielereihe kein Unbekannter, denn bereits an der BAFTA-prämierten ersten Staffel wirkte er mit. Zum Abschluss gibt es also bei Staffel 4 ein Comeback.