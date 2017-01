Bereits seit August 2016 ist das Puzzle-Adventure The Turing Test für PC und Xbox One erhältlich. In Kürze dürfen aber auch PS4-Gamer in das Spiel eintauchen.

Publisher Square Enix und Entwickler Bulkhead Interactive haben heute bestätigt, dass The Turing Test auch für Sonys Heimkonsole PlayStation 4 umgesetzt wird. Das Knobelspiel soll noch im laufenden Monat zu haben sein. Der Release des Puzzle-Adventures ist gegenwärtig für den 23. Januar 2017 angedacht; der US-Preis soll bei 19,99 US-Dollar liegen, so dass ihr mit einem Euro-Preis in gleicher Höhe rechnen könnt.

The Turing Test galt 2016 als eines der besten Puzzlespiele auf PC und Xbox One. Das Gameplay lässt sich am ehesten mit dem des Blockbusters Portal vergleichen. Gespielt wird aus der First-Person-Perspektive auf dem Jupiter-Mond Europa. Ihr übernehmt die Rolle der Ingenieurin Ava Turing, die für die International Space Agency ISA entsandt wurde, um das Verschwinden der Boden-Crew aufzuklären.