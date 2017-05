The Town of Light

Das Psycho-Adventure The Town of Light erscheint in überarbeiteter Fassung. Die Entwickler haben jetzt einen Termin bekanntgegeben.

The Town of Light erscheint demnächst auch für die Konsolen und jetzt haben Publisher Wired Productions und Entwickler LKA.it einen Termin genannt. Das Psycho-Adventure wird am 06. Juni 2017 in neuer Fassung für die PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Ebenfalls wird im Handel eine physische Version des Titels erhältlich sein. Die neue Fassung beinhaltet zusätzliche Story-Inhalte sowie eine überarbeitete Grafik und Benutzeroberfläche.

Für 19,99 Euro könnt ihr den Titel im Juni erwerben. Besitzer der PC-Version erhalten ein kostenloses Update auf die überarbeitete Fassung von The Town of Light.