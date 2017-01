The Town of Light

Für den PC wurde das Psycho-Adventure The Town of Light bereits Anfang 2016 veröffentlicht, nun sollen auch die aktuellen Konsolen versorgt werden.

Per Pressemeldung kündigten Wired Productions und Entwickler LKA.it heute an, dass man eine Vereinbarung zur weltweiten Veröffentlichung des Spiels für PS4 und Xbox One sowohl als physische als auch als Retail-Version getroffen habe. Zudem wird auch eine verbesserte PC-Version in diesem Kontext erscheinen.

Die neue Fassung erweitert die originale Version um neue Story-Inhalte und eine Vielzahl sonstiger Erweiterungen, darunter neue Rätsel, eine überarbeitete Sprachfassung, mehr interaktive Elemente und eine massiv überarbeitete Grafik sowie Benutzeroberfläche. Erscheinen soll diese im zweiten Quartal 2017 auf PS4, Xbox One und PC; der konkrete Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

The Town of Light - Launch Trailer Auf dem PC ist The Town of Light ab sofort verfügbar.