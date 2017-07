Mit The Tomorrow Children wurde im September 2016 ein experimentelles MMO exklusiv für die PS4 veröffentlicht. Nur ein Jahr später ist schon wieder Schluss.

Wie die Mannen von Q-Games nun bestätigten, wird The Tomorrow Children wieder vom Netz genommen. Die Server des MMOs werden demnach im November abgeschaltet, so dass das PS4-exklusive MMO nur noch wenige Monate gezockt werden kann. Bis zum Ende des Spiels ist dann seit dem Launch im September 2016 nur etwas mehr als ein Jahr vergangen.

Einst als kostenpflichtiges Spiel eingeplant, hatte The Tomorrow Children dieses Geschäftsmodell erst kurz vor der Veröffentlichung fallen lassen und war dann als Free-to-Play-Titel erschienen. Nun ist der Mix aus Survival- und Sandbox-Titel trotzdem kurz vor dem Ende.

In einer Stellungnahme via Twitter führt Dylan Cuthbert vom Entwicklerstudio als Begründung an, dass es dem Team schlicht nicht gelungen sei, neue Spieler in das Spiel zu bringen. Das sei aber für einen Onlinetitel eben elementar. Daher wird The Tomorrow Children nun seine Pforten am 01. November 2017 schließen. Dem Studio wäre es darüber hinaus auch schwer gefallen, neue Inhalte zu erstellen und gleichzeitig den Titel weiter zu betreiben.