The Swords of Ditto

Entwickler onebitbeyond hat zusammen mit dem Spielelabel Devolver Digital The Swords of Ditto offiziell angekündigt. Der Titel feiert seine Premiere auf der diesjährigen E3.

Auf der E3 in Los Angeles wird das neue The Swords of Ditto für PlayStation 4 und PC erstmals offiziell und ausführlich gezeigt. Angekündigt wurde das gute Stück nun schon im Vorfeld der wichtigen Branchenmesse. Der Release ist für Anfang 2018 geplant.

Bei The Swords of Ditta handelt es sich mit ein Action-Rollenspiel mit Adventure-Einschlag. Als Held zieht ihr in den Kampf gegen den bösen Mormo und sollt ein einzigartiges Abenteuer erleben. Dabei dürft ihr genretypisch die Oberwelt erkunden, aber auch Dungeons durchforsten. Die Fähigkeiten eures Helden werden im Laufe des Spiels besser und besser, während ihr euch über die Insel Ditto begebt.

Zusammen mit einem Freund könnt ihr das Abenteuer auch im Rahmen eines Koop-Modus genießen. Die Geschichte des Spiels soll dabei stets anders verlaufen, da sowohl Erfolgs als auch das mögliche Scheitern aufgezeichnet werden und direkte Auswirkungen auf folgende Abenteuer haben sollen. Besiegt ihr Mormo bereits in einem ersten Durchlauf, beschert ihr der kommenden Helden-Generation schon ein fröhlicheres Land; verliert ihr hingegen, ermächtigt sich später mehr und mehr die Dunkelheit der Insel.

Die Gameplay-Premiere des Spiels wurde für Montag, den 12. Juni 2017 um 02:00 Uhr deutscher Zeit via Twitch auf der E3 angekündigt.