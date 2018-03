The Swords of Ditto

Wer The Swords of Ditto für die PlayStation 4 erwirbt, der darf sich auf exklusive Inhalte freuen. Die Abenteurer erwartet eine ganz spezielle Crossover-Quest.

In Zusammenarbeit mit den Sony Interactive Entertainment Studios Japan bringen die Entwickler von onebitbeyond und Publisher Devolver Digital exklusive Inhalte für The Swords of Ditto auf die PlayStation 4. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines auserwählten Abenteurers, der sich mit dem legendären Schwert des Landes in einer gefährlichen Spielwelt gegen eine böse Hexe beweisen muss.

Bei dem exklusiven Inhalt handelt sich um eine Crossover-Quest, welche dem Action-Rollenspiel verschiedene Charaktere von LocoRoco hinzufügt. So müsst ihr als Abenteurer eine geheime Höhle betreten und dort die LocoRocos bekämpfen, während sie sich gegen die Widersacher der Moja-Truppe schützen. Untermalt wird diese Quest durch bekannte Musik, Soundeffekte und Gesang.

Wer The Swords of Ditto vorbestellt, der bekommt derzeit einen Rabatt von 20 Prozent auf den offiziellen Verkaufspreis. The Swords of Ditto erscheint am 24. April 2018 für PC und PlayStation 4 zum Preis von 19,99 Euro.