Eine dynamische 4K-Auflösung hatte The Surge bereits, nun erhält die PS4-Version auch HDR-Unterstützung für intensivere Farben und mehr Kontrast. Eine Neuerung, von der besonders die clever gestalteten Level profitieren dürften.

Das knallharte Action-Rollenspiel The Surge bekommt mehr Farbe und Kontrast spendiert: Hersteller Focus Home Interactive vermeldet, dass der Titel vom deutschen Entwickler Deck13 im Anschluss an das aktuelle Update über HDR (High Dynamic Range) verfügt. Sowohl auf der PS4 als auch der PS4 Pro kommen Spieler auf Wunsch in den Genuß einer breiteren Farbpalette und natürlicherer Beleuchtung. Die Voraussetzung dafür ist natürlich ein Fernseher oder Monitor, der HDR unterstützt. In den Videoeinstellungen des Spiels kann die Option an- und abgeschaltet werden.

Auf der PS4 Pro ergänzt HDR die dynamische 4K-Auflösung, welche bereits seit dem Start des Spiels verfügbar ist und für mehr Detailschärfe sorgt, jedoch bei festen 30 Bildern pro Sekunde. Als Alternative stehen 1080p-Auflösung und 60 Bilder pro Sekunde zur Wahl. The Surge ist am 16. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Seither wurde es oftmals als "Dark Souls im Science-Fiction-Setting" bezeichnet. Vor allem das ausgefeilte Level-Design fiel uns in unserem Test positiv auf (zum The Surge Test).