Mitte Mai erscheint endlich The Surge für PC, PS4 und Xbox One. Rund um den Titel und die unterstützten Plattformen wurden nun weitere Details publik.

Das neue Action-Rollenspiel von Deck13 wird demnach auch die leistungsstärkeren Ausgaben der aktuellen Konsolen unterstützen. Konkret sind damit natürlich die bereits erhältliche PlayStation 4 Pro sowie die noch kommende Xbox One Scorpio gemeint. Das hat Managing Director Jan Klose nun bestätigt.

"Es wird auf jeden Fall einen speziellen Support geben", so Klose in Bezug auf die beiden genannten Plattformen. "Aber ich kann derzeit noch nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir arbeiten jedoch an Features für diese Konsolen."

Wer hoffte, dass zudem auch die Nintendo Switch mit The Surge versorgt werden könnte, der muss jedoch stark sein: Hierfür gibt es gegenwärtig keinerlei Pläne. "Wir lieben die Switch, aber wir fokussieren uns derzeit auf den PC, die Xbox und die PlayStation. Das kann sich vielleicht in Zukunft noch ändern, aber diesbezüglich ist bislang nichts am Horizont", so der Managing Director.