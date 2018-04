The Surge

Ab heute lohnt es sich, The Surge noch einmal hervorzukramen, denn es gibt einige neue Inhalte völlig kostenlos.

Cutting Edge erweitert The Surge um je drei neue Rüstungen und Waffen, die euer Überleben in dem Industriekomplex der CREO Corporation sicherstellen sollen.

Der ANGEL-Kampfanzug wurde ursprünglich für das lebensfeindliche Vakuum des Weltraums konzipiert. Er trotzt den unwirtlichsten Bedingungen, die der Mensch kennt und zeichnet sich durch hohe Angriffsgeschwindigkeiten, bessere Energiegewinnung und einen erhöhten Schaden mit den sogenannten CODENAME-Waffen aus.

Ursprünglich sollten Armeeveteranen mit Hilfe des ASCLEPIUS ein neues Leben beginnen können, doch nun werden die regenerativen Kräfte für einen entscheidenden Vorteil im Kampf sorgen.

Der NANO WARD genannte Exosuit setzt alles auf den Schutz seines Trägers und verleiht einem erfolgreichen Block eine explosive Überraschung – wenn das Timing stimmt.

Für die Offensive bietet Cutting Edge neue Prototypen aus der Forschungsabteilung von CREO. Die Waffen aus dem Blue-Sky-Project hätten vermutlich nie das Licht der Welt erblicken dürfen – und wurden garantiert nicht auf ihre Sicherheit geprüft.

Das Experiment 44H, auch Dark Star genannt, hätte niemals in Produktion gehen können, da sein verrückter Erfinder das gesamte Projekt sabotierte, unmittelbar nachdem der Prototyp fertig gestellt worden war. Diese Waffe erzeugt ein einzigartiges Eindämmungsfeld, dassVerwüstung über die Gegner bringen wird.

Der Engelhart ist eine Boost-Waffe, die jederzeit eine ungeheure Hitze erzeugen kann. Jedoch ist er für seinen Anwender so gefährlich wie für die Gegner.

Unter dem Codenamen Last Aid kam das chirurgische Werkzeug BioN J-1 zu zweifelhaftem Ruhm. Ursprünglich für den medizinischen Gebrauch konzipiert, wurde es von einem wahnsinnigen Doktor als verheerende Waffe zweckentfremdet.

Sobald die kostenlose Erweiterung Cutting Edge heruntergeladen und installiert wurde, findet ihr in The Surge sechs neue Gegner, die sich in den Bereichen Abandoned Production, Executive Forum und Nucleus aufhalten. Sie sind der Schlüssel zu den neuen Gegenständen.