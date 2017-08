Das Action-Rollenspiel The Surge von dem deutschen Entwickler Deck13 bekommt bald einen ersten DLC, der euch in einen Vergnügungspark schickt.

Der DLC heißt "A Walk in the Park". Er soll für The Surge noch 2017 erscheinen und eine Spieldauer von ca. vier Stunden haben. Der genaue Release-Termin und der Preis sind bisher nicht bekannt. Der DLC wird die Creo-Fabrik erweitern und euch Zugang zu einem Vergnügungspark geben.

In dem neuen Gebiet müsst ihr gegen Carbon Cat antreten. Der Zigarre rauchende Roboter, der Luftverschmutzung liebt, ist der Erzfeind von Iron Maus. Der Held ist in The Surge in Comicbücher zu sehen. Am Ende des DLCs wartet ein Bosskampf. Ob vorher noch andere geplant sind, bleibt offen.

Ihr könnt außerdem neue Rüstung, Waffen und Implantate erbeuten. Gleichzeitig mit dem DLC soll zudem ein kostenloses Waffenpaket veröffentlicht werden, das neue Optionen für Attacken liefern wird. The Surge kam am 16. Mai für den PC, die PS4 und die Xbox One auf den Markt. Was wir von dem Action-Rollenspiel halten, könnt ihr in unserem The Surge Test lesen.