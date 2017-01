Bislang war lediglich bekannt, dass The Surge irgendwann im laufenden Jahr 2017 zu haben sein soll. Nun haben die Macher den Veröffentlichungszeitraum deutlich eingegrenzt.

Deck13 und Focus Home Interactive haben heute einen neuen CGI-Trailer zum vielversprechenden The Surge veröffentlicht. Gleichzeitig hat man sich in der zugehörigen Pressemeldung auch näher zum Erscheinungszeitraum geäußert. Diesen hat man über die pauschale Angabe 2017 hinaus nun deutlich konkretisiert.

The Surge soll demnach im Laufe des Monats Mai für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden; die Bekanntgabe des genauen Termins steht noch aus. Bei dem Spiel handelt es sich um das neueste Projekt des Teams hinter Lords of the Fallen. Die Bekanntgabe des Termins ist womöglich für kommende Woche zu erwarten, denn dann wird The Surge auch auf einem Event von Focus Home noch einmal ausführlich vorgestellt.

Der neue Trailer namens "Bad Day at the Office" zeigt euch den Protagonisten Warren, welcher der CERO Corporation beitritt und mit einem Exo-Suit versehen wird. Viel Action wird im CGI-Video nicht präsentiert, allerdings wird zumindest ein Kampf mit einem großen Bossgegner angedeutet.