Focus Home Interactive bietet euch seit heute an, The Surge kostenlos auszuprobieren. Wir verraten euch, was ihr dafür tun müsst.

Falls ihr euch immer noch unsicher seid, ob ihr euch wirklich The Surge zulegen sollt, dann haben wir jetzt eine gute Nachricht für euch. Der Publisher Focus Home Interactive hat heute eine Demo-Version des Hardcore-RPGs veröffentlicht. Jetzt könnt ihr euch zumindest einen Teil des Titels ansehen und selbst feststellen, ob euch der Titel liegt oder nicht.

The Surge spielt in einer dystopischen Zukunft und erinnert vom Schwierigkeitsgrad stark an From Software's Dark-Souls-Reihe. Wer nach der Demo immer noch am Zweifeln ist, dem legen wir unseren Test zu The Surge ans Herz. Die kostenlose Demo könnt ihr ganz einfach über den PlayStation-Store, Xbox Live oder Steam beziehen.