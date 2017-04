The Surge

Wer sich für The Surge interessiert, der kann einmal tief durchatmen. Der Titel wird wie geplant im kommenden Monat erscheinen.

Grund zur Annahme liefert die heutige Meldung, wonach die Entwicklungsarbeiten am Action-Rollenspiel nun ganz offiziell abgeschlossen wurden. In einer Pressemeldung verkündeten Deck13 und Focus Home Interactive gemeinsam das Erreichen des sogenannten Gold-Status.

The Surge wird damit nun für den Verkauf auf den Plattformen PS4, Xbox One und PC vervielfältigt. Daneben wird ab dem 16. Mai auch eine Download-Version geben. Vorbestellungen sind auf allen Plattformen bereits möglich.

Zudem äußerte man sich auch zur PS4-Pro-Kompatibilität des Spiels. Auf der leistungsstärkeren Sony-Konsole soll ein erstes kostenfreies Update nach dem Release dafür sorgen, dass Spieler entweder in dynamischer 4K-Auflösung mit 30 fps zocken können oder aber in der Full-HD-Auflösung 1080p bei 60 fps. In einem zweiten Update, das später folgt, können Spieler auch die HDR-Option aktivieren.