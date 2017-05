Mit The Surge ist der neueste Titel aus dem Hause Deck13 Interactive erschienen. Nun wurde bekannt gegeben, dass bereits am ersten Patch gearbeitet wird.

Seit gestern ist The Surge offiziell erschienen und wird auch in unserem Test gefeiert (Hier geht's zum The Surge Test). Nun haben die Entwickler von Deck13 Interactive bekannt gegeben, dass bereits an einem ersten Patch für den Titel gearbeitet wird.

Dabei wird um euer Feedback gebeten. Sollten euch Probleme mit dem an Dark Souls erinnernden Titel auffallen, sind die Entwickler dankbar für eure Meldungen. Im Fokus stehen momentan drei Probleme:

Wenn ihr das Glas zerbrecht, ohne das Exoskelett in Management’s Operations einzusammeln, kann ein Voranschreiten im Spiel unmöglich gemacht werden

Ein Anzeigefehler im New Game +, bei dem Ausrüstung als ausgerüstet markiert wird, obwohl sie nicht getragen wird

Ein Lock-On-Fehler beim ersten Boss, der immer den Oberkörper als Ziel nimmt, auch wenn der Gegner gerade steht

Wann der Patch erscheint, ist bisher noch nicht bekannt. Sind euch Unstimmigkeiten aufgefallen, die noch unbedingt ausgebessert werden sollten?