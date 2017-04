The Surge

The Surge ist momentan als eine Art Sci-Fi-Dark-Souls in aller Munde. Das Rollenspiel erscheint am 16.05.17 und kann derzeit bei Gamesplanet zu einem reduzierten Preis vorbestellt werden - obendrein gibt es noch Ingame-Boni gratis dazu.



So müsst ihr bei Gamesplanet lediglich 42,49€ für das Sci-Fi-RPG berappen, was euch ein Ersparnis von 15 Prozent beschert. Außerdem bekommt ihr zusätzlich noch drei Boni gratis dazu:

Das Cred PS01 Limited Rig

Mechanisiertes Gegengewicht V.0.9 Implantat (physischer Schadensbonus - injizierbar)

OS Näherungssensor als Implantat (Geheimnissicher-Implantat)

Obiges Angebot gilt für die PC-Version via Steam. Alle Infos dazu könnt ihr bei Gamesplanet nachlesen.