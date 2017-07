The Surge

Wer bislang noch einen Bogen um das im Mai veröffentlichte Action-Rollenspiel The Surge gemacht hat, wird sich dieses in Kürze völlig gefahrlos einmal ansehen können.

Focus Home Interactive und Deck 13 hatten im Mai mit The Surge ein Hardcore-Action-RPG veröffentlicht, das sich an Spieler der Souls-Reihe richtet. Wer dennoch noch nicht zugeschlagen hat, wird sich dank einer Demo von der Qualität des Titels überzeugen dürfen.

Via Twitter hat Focus Home nun nämlich eine solche Probierversionen für die Plattformen PC, PS4 und Xbox One in Aussicht gestellt. Als geplanten Veröffentlichungszeitraum für die Demo nannte man die kommende Woche, ohne jedoch einen konkreten Termin zu nennen. Auch zum Umfang der Demo ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch nichts bekannt.

