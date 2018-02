Das schwere Action-RPG aus Deutschland geht in die zweite Runde: Heute hat Focus Interactive offiziell The Surge 2 angekündigt.

Der deutsche Entwickler Deck13 knüpft mit The Surge 2 an den erfolgreichen Vorgänger an. Im Jahr 2019 soll das Spiel für PlayStation 4, Xbox One und den PC in den Handel kommen.

Dabei wird The Surge 2 spielerisch an den Vorgänger anknüpfen: Erneut sollen schwere Kämpfe im Mittelpunkt stehen, bei denen es darum geht, die Körperteile der Gegner gezielt anzugreifen und abzutrennen. Viele neue Waffen und Fähigkeiten wurden ebenso angekündigt wie eine größere Spielwelt: Diesmal geht es in einem zerstörten Stadtgebiet zur Sache. Auch neue Feindtypen und Bosse sollen euch dort erwarten. Deck13 reagiert damit auf einen der größeren Kritikpunkte des Vorgängers: Zwar begeisterten die Level mit cleverem Design, doch die verschachtelte, nach heutigen Maßstäben kleine Umgebung engte ein.

Abgesehen von einem ersten Artwork, das ihr oben seht, gibt es noch kein Material zu The Surge 2. Als groben Erscheinungszeitraum nennt Hersteller Focus Home Interactive das Jahr 2019.