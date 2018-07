Vor geraumer Zeit wurde zur einst recht namhaften Spielereihe Sly Cooper auch eine TV-Serie angekündigt. Diesbezüglich gibt es nun weitere Details, unter anderem auch einen groben Release-Termin.

Technicolor Animation Productions, bekannt für die TV-Show "Sonic Boom", haben nun weitere Details zur geplanten TV-Serie zur Spielereihe Sly Cooper bekannt gegeben. Demnach soll die erste Staffel der animierten Reihe satte 52 Episoden umfassen.

Auch einen groben Starttermin für die Serie gibt es bereits: Ab dem Oktober 2019 sollen im kommenden Jahr die ersten 26 Episoden veröffentlicht werden. Die hohe Anzahl an einzelnen Folgen ergibt sich auch aus der kurzen Spieldauer einer einzelnen Folge. Eine Episode wird nämlich nur rund 11 Minuten lang sein.

Die Episoden 27 bis 52, welche Season 1 beschließen werden, sollen dann ab Juli 2020 ausgestrahlt werden. Eine geplante Filmumsetzung von Sly Cooper wurde offenbar zugunsten der Serienplanungen nun eingestampft.

Auch in der Serie folgt ihr dem Protagonisten Sly Cooper auf seinen Abenteuer als Robin Hood der Moderne. Neben actionreichen Sequenzen wird es eine große Prise Humor und natürlich zahlreiche bekannte Charaktere aus der Spielereihe geben. Das letzte Spiel des Franchise liegt indes schon länger zurück: Der PS3-Titel Sly Cooper: Thieves in Time wurde im Jahr 2013 veröffentlicht. Die ursprünglichen Serienentwickler Sucker Punch, auch bekannt für die inFAMOUS-Reihe, hatten die Marke in die Hände von Sanzaru Games gelegt; eine Neuankündigung steht aber bis auf Weiteres aus.