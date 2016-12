Grasshopper Manufacture hat mit The Silver Case einen weiteren Titel für die PlayStation 4 in der Mache. Dieser war bis dato pauschal für Frühjahr 2017 datiert, nun gibt es aber einen konkreten Termin.

Zusammen mit Publisher NIS America hat sich Entwickler Grasshopper Manufacture heute zu The Silver Case zu Wort gemeldet, um endlich den konkreten Release-Termin publik zu machen. Demnach wird das PS4-Spiel ab dem 18. April 2017 in Nordamerika und drei Tage später ab dem 21. April 2017 in Europa zu haben sein. Der Release soll sowohl digital als auch als Retail-Version erfolgen.

Bei The Silver Case handelt es sich um ein HD-Remaster des 1999 veröffentlichten PlayStation-Spiels gleichen Namens. Schon damals zeichnete Kult-Entwickler Suda 51 für das Spiel verantwortlich. Früher in diesem Jahr erschien am 07. Oktober bereits eine PC-Fassung. Die Neuauflage wird erstmals auch in Englisch synchronisiert.