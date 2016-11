NIS America und flashpoint haben heute zusammen eine HD-Neuauflage des PS-one-Klassikers The Silver Case für die PlayStation 4 offiziell angekündigt.

Die neue Spielversion soll im kommenden Frühjahr 2017 für die aktuelle Heimkonsole von Sony veröffentlicht werden, hat gegenwärtig aber noch keinen konkreten Termin verpasst bekommen.

Das Spiel ist ein Mix aus Visual Novel und Adventure aus der Feder des legendären Entwicklers Suda51, dem Schöpfer zahlreicher namhafter Titel wie Flower, Sun and Rain, Killer 7, No More Heroes, Lollipop Chainsaw oder auch Let It Die. Die Remastered-Version hat gegenüber dem Original aus dem Jahr 1999 einen modernen HD-Look verpasst bekommen und wurde technisch komplett überarbeitet. Im Krimi-Thriller um einen mysteriösen Serienmörder müsst ihr ansonsten weiter jede Menge Geheimnisse lüften und Rätsel sowie politische Intrigen auflösen.