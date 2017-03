The Signal From Tölva

Mit The Signal From Tölva befand sich seit geraumer Zeit ein neuer First-Person-Shooter für den PC in Entwicklung. Nun wurde das gute Stück mit einem konkreten Erscheinungstermin versehen.

Entwickler Big Robot hat einen neuen Trailer zum hauseigenen Titel The Signal From Tölva veröffentlicht, der auch einen konkreten Erscheinungstermin für den First-Person-Shooter verrät. Der Titel wird schon relativ zeitnah veröffentlicht und wird für PC und Mac ab dem 10. April 2017 erhältlich sein.

Thematisch ist der Title in der fernen Zukunft angesiedelt, in der Roboter-Fraktionen die Ruinen von alten Zivilisationen durchforsten. In den Hochländern von Tölva stoßen sie dabei auf ein Signal, das es in der Science-Fiction-Landschaft zu erkunden gilt. Einige Action-Sequenzen aus dem Spiel könnt ihr euch auch im angesprochenen, neuen Videoclip ansehen.