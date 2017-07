The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia

Die Anime-Reihe "The Seven Deadly Sins" erhält eine Videospiel-Umsetzung. Diese wurde seitens Bandai Namco nun angekündigt.

Bandai Namco hat The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia nun ganz offiziell angekündigt. Das Spiel soll Anfang des kommenden Jahres 2018 exklusiv für Sonys PlayStation 4 zu haben sein. Sowohl eine digitale als auch eine Retail-Veröffentlichung sind eingeplant.

Basierend auf der gleichnamigen Anime-Reihe wird das Spiel mit dem Untertitel Knights of Britannia die erste Konsolen-Umsetzung der Vorlage sein. Der Titel, in dem ihr die sieben Todsünden unter euch versammeln und eure Fähigkeiten in zahlreichen Gefechten verbessern dürft, soll das Anime-Line-up von Bandai Namco hockarätig ergänzen.