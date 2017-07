Mit Secret World Legends startete in diesem Jahr eine kostenfrei spielbare Version des Online-Rollenspiels The Secret World. Nun haben sich die Macher konkreter dazu geäußert, wie es mit dieser Spielfassung weitergehen wird.

Auf der offiziellen Webseite hat man demnach eine Roadmap veröffentlicht, die Aufschluss über die weiteren Pläne mit dem Titel gibt, nachdem dieses laut den Machern einen "sehr guten" Pre-Steam-Launch hingelegt hat. Später im laufenden Monat kommt dann auch noch die Steam-Variante dazu.

Funcom hat zudem schon Pläne geschmiedet, wie man das Spiel bis in das kommende Jahr 2018 hinein weiter unterstützen möchte. Noch im Juli werden die Story-Missionen weiter fortgesetzt, im Juli sowie August folgt das Ingame-Event "The Whispering Tide". Für August ist zudem der Release von "Inner Kaidan" in Tokio eingeplant, wo ihr es mit neuen Gegnern in einem neuen Kapitel der Haupt-Story aufnehmen dürft. Mit den "Lair Mega-Bosses" erhalten im gleichen Monat zudem auch herausfordernde Outdoor-Gebiete Einzug.

Die Veröffentlichung des ersten Raids ist für September eingeplant; weitere Inhalte im Herbst und Winter sind dann "Outer Kaidan", "The Orochi Tower" sowie Halloween- und Winter-Events. Die komplette Roadmap mit weiteren Details findet ihr auf der offiziellen Webseite.