The Secret World Legends

Ende März war in diesem Jahr mit The Secret World Legends eine Free-to-Play-Version des bekannten Online-Rollenspiels angekündigt worden. Nun gibt es auch einen konkreten Erscheinungstermin.

Die kostenfrei spielbare Version des Rollenspiels The Secret World wird bereits im kommenden Monat Juni zu haben sein. Wie Funcom nun bestätigte, erscheint The Secret World Legends am 26. Juni 2017.

In der Free-to-Play-Ausgabe erhält das Spiel ein komplett neues Bezahlsystem spendiert. Außerdem wurden das Kampf- sowie das Fortschrittssystem komplett überarbeitet. Auch die Grafik wurde neben weiteren Verbesserungen optimiert. Wer The Secret World noch zockt, kann aber auf seinem Server bleiben, denn für die Legends-Variante werden separate Server genutzt. Wer in diese Spielversion übersiedeln möchte, wird seine Mitgliedschaft übernehmen können, nicht jedoch eine bisherigen Fortschritte.