The Secret World wird bald einen Relaunch bekommen. Was das bedeutet, hat heute das Entwicklerstudio Funcom erklärt.

The Secret World soll noch im Frühjahr als Secret World Legends neu veröffentlicht werden. Der Release-Termin ist noch nicht bekannt. Die Anmeldung für die Beta ist bereits möglich. Secret World Legends wird im Gegensatz zu The Secret World per Free-to-Play-Geschäftsmodell angeboten. Es wird jedoch Microtransaktionen geben. Spieler können so zum Beispiel zusätzliche Charakter-Slots oder Inventarplätze freischalten. Es soll aber auch möglich sein, alle Inhalte zu erspielen.

Das MMORPG wurde nun zu einem Action-Rollenspiel umgewandelt. Neben dem Gameplay wurden zudem das Fortschrittssystem und die Grafik überarbeitet. Die Spielwelt ist in der neuen Fassung unverändert. Am Anfang sind allerdings noch nicht alle Inhalte freigeschaltet. Sie kommen nach und nach dazu. Secret World Legends soll einsteigerfreundlich sein und über 100 Stunden Unterhaltung bieten.

The Secret World wird nicht verschwinden. Die Server bleiben online. Charaktere können nicht übertragen werden, einige Vanity-Items dagegen schon. Außerdem können Funcom Points gegen Aurum, die neue Währung, eingetauscht werden. Spieler, die ein bestehendes Abonnement haben, werden automatisch im Patron-Rewards-Program aufgenommen, das weitere Boni beinhaltet.