Focus Home Interactive hat sich die Rechte an einem neuen Action-Adventure gesichert. Dieses soll in Kürze ausführlich vorgestellt werden.

Der in Paris ansässige Publisher Focus Home Interactive ist wieder am Markt tätig geworden und hat sich die Rechte an einem neuen Action-Adventure namens The Plague gesichert. Dieses entsteht gegenwärtig beim französischen Spieleentwickler Asobo.

The Plague soll sowohl für den PC als auch für Konsolen erscheinen, wobei man sich zu den konkreten Plattformen aber noch nicht weiter geäußert hat. Eine entsprechende Ankündigung ist für Anfang Februar 2017 zu erwarten, denn dann soll The Plague ausführlich vorgestellt werden. Dazu nutzt man das Event "What's Next de Focus"; in Paris wird Focus sein neues Line-up präsentieren.

Bei Asobo arbeiten frühere Mitarbeiter diverser anderer unabhängiger Studios zusammen, darunter Dontnod, Deck13, Giants Software, Cyanide, Larian oder New World Interactive. Qualitativ ist daher durchaus etwas zu erwarten. Gegenwärtig befindet sich das Spiel in der Pre-Production; die erste spielbare Version gibt es dann - wie angesprochen - am 01. und 02. Februar in Paris zu sehen. Einen Erscheinungstermin hat das Spiel noch nicht.