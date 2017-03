Sony hat das exklusiv für PlayStation VR in Entwicklung befindliche Science-Fiction-Horror-Spiel The Persistence angekündigt und erste Details bekannt gegeben. Hinter dem First-Person-Titel steht das britische Studio Firesprite.

Das von ehemaligen Mitarbeitern von SCE Studio Liverpool gegründete Entwicklerstudio Firesprite arbeitet aktuell an einem First-Person-Horror-Spiel, das exklusiv für PlayStation VR auf der PlayStation 4 erscheinen soll. Angesiedelt ist The Persistence auf dem namensgebenden Forschungsschiff Persistence, dessen Mission es ist, einen kollabierenden Stern zu studieren. Durch einen Unfall an Bord des Raumschiffs wird ein Teil der Besatzung getötet. In dem Versuch die Situation zu retten, rekonstruiert der Bordcomputer die Verstorbenen. Durch einen Fehler entstehen daraus Mutanten.

Der Spieler übernimmt die Rolle eines – oder viel eher – mehrerer Überlebender. Frisch aus dem Kryoschlaf erwacht, gilt es gegen die Mutanten zu bestehen und die Kontrolle über das Schiff, das sich einem schwarzen Loch nähert, zurückzuerlangen. Die Entwickler setzen auf Roguelike-Elemente. So gehört der eigene Tod zum Spielerlebnis dazu. Statt jedes Mal an einem Speicherpunkt neu zu starten, übernehmt ihr nach einem Ableben die Kontrolle über einen anderen Überlebenden. Das Schiff soll dabei prozedural generiert werden und nach jedem Tod neugestaltet sein.

Mit dem Stammzellenernter, einer Waffe im Spiel, gilt es Proben von den Gegnern zu sammeln. Diese dienen dazu, neue Charaktere nach dem Ableben anzupassen und so etwa verbesserte Lebensenergie oder Geschwindigkeit zu erhalten. In der Ankündigungsmeldung von The Persistence werden auch weitere Waffen wie eine Pistole oder eine Gravitationsbombe, die ein kleines schwarzes Loch erschafft, erwähnt.

Außerdem wird The Persistence über eine Begleit-App für Smartphones und Tablets verfügen. Diese ermöglicht es, das Schiffslayout zu erkunden und soll nach Vorstellung der Entwickler von Freunden genutzt werden, um dem Spieler zu helfen oder ihn zu behindern. Firesprite hat für Sony bereits The Playroom und The Playroom VR sowie Run Sackboy! Run entwickelt. Einen Erscheinungstermin für The Persistence nennen Sony und Firesprite nicht.