White Paper Games, Entwickler des 2014 veröffentlichten Adventures Ether One, haben heute ihr nächstes Projekt offiziell vorgestellt.

Das auf Unreal Engine 4 basierende The Occupation thematisiert einen Terroranschlag im Nordwesten Englands im Jahre 1987, in dessen Folge 23 Menschen sterben. Die Regierung nimmt dies zum Anlass, mit dem 'The Union Act' betitelten Gesetz die Freiheiten der Bürger beschneiden zu wollen.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Journalisten, der in den nächsten vier Stunden entscheidenden Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg des Gesetzes im Parlament und damit auf die Zukunft des Landes haben wird. Besonderheit: Die Ereignisse im Spiel laufen in Echtzeit ab, d.h. eine Stunde im Spiel entspricht dabei einer Stunde in der realen Welt.

Weitere Einzelheiten zum Spiel, etwa zum Veröffentlichungstermin oder den Plattformen, für die das Spiel erhältlich sein wird, liegen derzeit noch nicht vor.