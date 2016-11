Mal im Ernst: Ich habe mich schon bei helllichtem Tage in der Toilette eines Punker-Schuppens heftiger vor wirren Gestalten erschreckt als bei dieser Pseudogrusel-Show, die nur für VR-Einsteiger mit besonders schwachen Nerven gedacht sein kann. VR-Brille hin oder her, es besteht überhaupt kein Grund, sich immersiv in das Geschehen hineinzudenken, geschweige denn nur einen der dargestellten Gruseleffekte ernst zu nehmen.

Klar erschrecke ich mich, wenn vor mir eine Whiskey-Flasche urplötzlich zerplatzt. Einerseits wegen des unbestimmten Zeitpunkts, andererseits, weil ich um den guten Alkohol trauere. Aber echte Furcht kann The Night The Carsons Disappeared in mir nicht wecken. Dazu fehlt es an Stil, an Atmosphäre und nicht zuletzt an etwas, das man zu verlieren befürchtet.

Ich fühlte mich immer nur wie ein Beobachter, der in völliger Sicherheit vor seinem PC hockt und miese Animationen einfach gestalteter 3-D-Objekte anstiert. Bei zwei Euro Kaufpreis über Steam sicherlich kein großer Verlust für Käufer und Verkäufer. Allerdings ist The Night The Carsons Disappeared ein wunderbares Beispiel dafür, wie man das Potenzial virtueller Realität verschwenden kann.