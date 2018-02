Es gibt Neues von den Schöpfen hinter Deadly Premonition und D4: Dark Dreams Don't Die: The Missing. Das wissen wir bereits über den Titel.

Hidetaka "Swery" Suehiro, Entwickler der bizarren, aber nicht minder bekannten Titel Deadly Premonition und D4: Dark Dreams Don't Die hat sein nächstes Spiel, The Missing, angekündigt. Das Projekt soll noch 2018 für Konsolen erscheinen, das hat Swery in einem Video bestätigt. "Der Titel, 'The Missing', hat viele Bedeutungen", heißt es. Es könnte sich ihmzufolge "um eine vermisste Person, jemanden, der spurlos verschwunden ist oder irgendetwas, das man verloren hat" handeln. "Vielleicht ist es eine geliebte Person oder ein Ort, zu dem ihr gehört. Fühlt ihr euch manchmal verloren im Alltag? The Missing ist etwas für euch." Das lässt so ziemlich alle Fragen für Spekulationen offen. Möglicherweise handelt es sich um einen melancholisch angehauchten Titel.

The Missing wird das erste Spiel sein, das aus Swerys neuem Studio White Owl stammt, das er gründete, nachdem er 2016 das Studio Access Games verlassen hatte. ARc System Works wird für The Missing als Publisher eintreten. Der Teaser gibt noch nicht allzu viel her, sondern vermittelt viel mehr Stimmungsbilder, aber überzeugt euch einfach selbst: