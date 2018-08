The Lord of the Rings: Living Card Game

Mit The Lord of the Rings: Living Card Game bekommen Fans von Sammelkartenspielen ab sofort einen neuen Genre-Vertreter an die Hand. Das Spiel ist ab sofort im Early Access verfügbar.

Noch ist die Vollversion von The Lord of the Rings: Living Card Game lange nicht fertig, erste Eindrücke vom neuen Sammelkartenspiel im Herr-der-Ringe-Universum könnt ihr aber trotzdem schon sammeln. Der Titel ist nämlich ab sofort via Steam Early Access in einer frühen Spielversion zu haben, die zunächst nur den Einzelspieler-Modus umfasst. Der Multiplayer-Part wird in den nächsten Monaten folgen, womit der Titel auch zu einem ernsten Konkurrenten des Genre-Primus Hearthstone von Blizzard Entertainment erwachsen könnte.

In der Early-Access-Phase könnt ihr euch den Zugang über eines von drei Gründerpaketen sichern, die zwischen 7,99 und 27,99 Euro kosten. Jedes Paket enthält eine Reihe an Karten, Ingame-Geld und kosmetische Gegenstände , die euch den Start eurer Reise etwas erleichtern sollen. Alle drei Pakete mit allen Extras gibt es auch im Rahmen des 45,99 Euro teuren Gründerpaket-Bundles.

Zugang zur Early-Access-Phase erhalten außerdem alle Vorbesteller der Collector's Edition des Spiels. Diese umfasst eine Starter Edition für zwei Personen, eine Messing-Replik des Einen Ringes, Kunstdrucke von vier Helden aus dem Spiel, Codes für das Mithril-Bundles, kosmetische Items sowie den Soundtrack im MP3-Format.