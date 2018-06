The Lord of the Rings: Living Card Game

Ende des vergangenen Jahres wurde mit The Lord of the Rings: Living Card Game ein neues Spiel in Mittelerde angekündigt. Mittlerweile steht auch der Termin für den Early-Access-Start fest.

Auch das Herr-der-Ringe-Universum wird nun in einem Sammelkartenspiel umgesetzt. Asmodee Digital und Fantasy Flight Interactive werkeln seit geraumer Zeit an The Lord of the Rings: Living Card Game und sind dem Release nun einen großen Schritt näher gekommen. Jetzt wurde zumindest schon einmal der Termin für den Early-Access-Start auf PC und Mac bekannt gegeben.

Auf den beiden Plattformen werdet ihr via Steam demnach ab dem 28. August 2018 zuschlagen können. Zugang zum Early-Access-Release gibt es ausschließlich über drei verschiedene Gründerpakete. Am günstigsten fahrt ihr mit dem Auenland-Paket, das 7,99 Euro kostet. Mit weiteren Extras ausgestattet gibt es außerdem das Statthalter-von-Gondor-Paket für 15,99 Euro und das Istari-Paket für 27,99 Euro. Jedes der Pakete enthält eine Reihe von Karten, Ingame-Geld und kosmetische Gegenstände. Wer die Goodies aller Pakete einheimsen möchte, kann sich für 45,99 Euro auch das Mithril-Gründerpaket-Bundle kaufen.

Außerdem gibt es auch eine Collector's Edition für 99,99 Euro plus Porto. Diese beinhaltet eine Zwei-Personen-Starter-Edition, eine Messing-Replik des Einen Ringes, Kunstdrucke von vier Helden aus dem Spiel, Codes für das Mithril-Bundle, kosmetische Gegenstände sowie den Soundtrack als MP3.

Derzeit ist The Lord of the Rings: Living Card Game noch ein Singleplayer-Titel, doch das Spiel wird in den kommenden Monaten bis zum endgültigen Release auf ein vollwertiges Free-to-Play-Erlebnis samt Koop-Multiplayer ausgebaut. Derzeit werdet ihr im Singleplayer zum Anführer einer Gruppe dreier Helden, die sich in mehreren Story-Kampagnen gegen Saurons Streitmacht behaupten müssen. Ihr könnt eure Gefährten selbst wählen und euch Decks aus Verbündeten-, Ereignis- und Ausrüstungskarten zusammenstellen.