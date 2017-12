Für Herr-der-Ringe-Fans kommt nach Schatten des Krieges schon das nächste Spiel aus Tolkiens Fantasiewelt.

Fantasy Flight Games hat The Lord of the Rings: The Living Card Game enthüllt. Als Living Card Game baut die Vorlage auf eine statische Verteilung von Karten und verzichtet auf Boosterpacks und damit den Zufallsfaktor beim Zukauf neuer Karten. Stattdessen hat Fantasy Flight Games sich mit diesem Titel ganz darauf konzentriert, tief in das Herr-der-Ringe-Universum einzutauchen und eine Geschichte zu erzählen. Jetzt setzt Fantasy Flight Interactive diese Philosophie mit The Lord of the Rings: The Living Card Game auch in dem digitalen Kartenspiel um: Die digitale Fassung hat ebenfalls ein nicht zufallsbasiertes System für den Zukauf neuer Karten sowie einen Schwerpunkt auf kooperativem storybasiertem Gameplay.

Als Einzelspieler-Titel macht The Lord of the Rings: The Living Card Game Spieler zum Anführer einer Gruppe dreier Helden, die sich in mehreren Story-Kampagnen gegen Saurons Streitmacht behaupten müssen. Ihr könnt eure Gefährten selbst wählen und euch Decks aus Verbündeten-, Ereignis- und Ausrüstungskarten zusammenstellen, um euch Herausforderungen zu stellen, die Willenskraft, Wissen, Taktik und die Führungsqualitäten auf die Probe stellen. In Zukunft wird The Lord of the Rings: The Living Card Game auch Koop-Spiele unterstützen, bei denen zwei Spieler ihre Gefährten zusammenbringen und Quests Seite an Seite bestreiten können.

The Lord of the Rings: The Living Card Game wird in den kommenden Monaten als Einzelspieler-Titel auf Steam in den Early Access starten. 2018 wird The Lord of the Rings: The Living Card Game als Free-to-Play Titel veröffentlicht.