Zu The Long Dark ist jetzt ein mysteriöser Countdown aufgetaucht. Im Netz wird dazu nun spekuliert.

Was nach dem Ablauf des Countdowns passieren wird, ist nicht bekannt. Es wäre möglich, dass der Publisher und Entwickler Hinterland Studio neue Inhalte für The Long Dark ankündigt. Fans gehen davon aus, dass nun ein Story-Modus für das Survival-Spiel erscheint. Der Modus sollte bereits im Frühling 2016 kommen, er wurde dann aber auf ein unbekanntes Datum verschoben.

Der Countdown endet am 04. Mai um 19 Uhr. Wir werden berichten, was anschließend folgt. The Long Dark wurde am 22. September 2014 als Early-Access-Spiel via Steam für den PC veröffentlicht. Außerdem ist der Titel im Rahmen des Game-Preview-Programms seit dem 15. Juni 2015 für die Xbox One erhältlich. Wann die Vollversion auf den Markt kommt, ist offen.