Entwickler Hinterland hatte heute in einer Pressemeldung gleich mehrere Neuigkeiten rund um The Long Dark parat. Unter anderem steht nun der Erscheinungstermin für die finale Version fest.

Seit geraumer Zeit befindet sich das Survival-Spiel The Long Dark für PC und Xbox One in der Mache. Der Titel versteht sich dabei als Paradebeispiel für eine offene, die Community einbeziehende Entwicklung, war dieses doch bereits via Steam Early Access und Xbox One Game Preview verfügbar. Nach unzähligen Updates nähert man sich nun endlich der fertigen Spielversion 1.0 an.

In der heutigen Pressemeldung bestätigte man nun, dass die Vollversion des Spiels ab dem 01. August 2017 erhältlich sein soll. Gleichzeitig werden neben dem Survival-Modus auch die ersten zweiten Episoden des insgesamt fünf Folgen umfassenden Story-Modus mit dem Untertitel "Wintermute" verfügbar sein. Diese beiden Folgen sollen euch rund 6 bis 10 Stunden beschäftigen. Die verbleibenden drei Episoden sollen dann in 2017 sowie 2018 nachfolgen.

Damit aber nicht genug: Aufgrund der hohen Nachfrage hat man sich zudem auch dazu entschieden, eine PS4-Version zu entwickeln und diese ebenso auf den Markt zu bringen.