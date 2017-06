Warner Bros. Interactive Entertainment und TT Games haben gemeinsam mit The LEGO Group das Videospiel zum kommenden Kinofilm The LEGO Ninjago Movie angekündigt. Erscheinen soll der Titel bereits im September für alle aktuellen Systeme.

Ende September startet The LEGO Ninjago Movie in den deutschen Kinos. Der Film zur bekannten Marke von The LEGO Group erhält parallel auch eine Videospiel-Umsetzung, die am 22. September 2017 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und via Steam auf dem PC erscheinen soll. Verantwortlich für die Entwicklung des The LEGO Ninjago Movie Videogame ist LEGO-Stammstudio TT Games, während Warner Bros. Interactive Entertainment als Herausgeber beteiligt ist.

„The LEGO Ninjago Movie Videogame bringt ununterbrochene Action und spannende Kämpfe vom Film ins Wohnzimmer, damit Kinder auf ihre eigenen Ninjago-Abenteuer gehen können“, sagt Tom Stone, Geschäftsführer, TT Games. „Verbesserte Bewegungen helfen den Spielern dabei, sich flüssig und anmutig wie ein geheimer Ninja-Krieger durch Ninjago zu bewegen und ihre Kampffertigkeiten zu verbessern.“

„The LEGO Group freut sich, das Ninjago-Spielerlebnis mit dem The LEGO Ninjago Movie Videogame, erweitern zu können“, sagt Sean McEvoy, Vizepräsident Digitale Spiele, The LEGO Group. „Fans werden es lieben, mit ihren Lieblings-Ninjago-Helden zu spielen und sich auf ein episches Abenteuer von Gut gegen Böse begeben zu können.“

In The LEGO Ninjago Movie Videogame übernehmt ihr die Rolle der Ninjas Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane und Master Wu und müsst mit ihnen die Insel Ninjago vor Lord Garmadon und seiner Hai-Armee beschützen. Es wird möglich sein an Wänden entlangzulaufen, hoch in die Luft zu springen und die Feinde zu bekämpfen, während die Ninjas in Rängen aufsteigen und so ihre Kampfkunst verbessern. Durch die Macht des Spinjitzu wird es möglich sein Ninjago gemeinsam zu verteidigen.

The LEGO Ninjago Movie Videogame wird acht Umgebungen aus dem Kinofilm beinhalten. Jeder der Orte soll einen Dojo mit seinen eigenen Herausforderungen bieten. In vier verschiedenen Spielmodi wird es möglich sein gegen Freunde und Familie anzutreten. Lokal sollen vier Spieler im Splitscreen gegeneinander spielen können.