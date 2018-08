The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Das klassische Zelda-Spiel Ocarina of Time war über all die Jahre häufiger einer Herausforderung für Speedrunner. Jetzt gibt es einen neuen Zeitrekord für die vollständige Lösung des Spiels, der es in sich hat.

Der Speedrunner zfg111 hat einen neuen Fabelrekord für die möglichst schnelle Bewältigung des Klassikers The Legend of Zelda: Ocarina of Time aufgestellt - und zwar inklusive aller Spielinhalte. Der neue 100%-Rekord wurde am 01. August aufgestellt und liegt erstmals überhaupt bei unter vier Stunden.

Konkret benötigte zfg111 3 Stunden 58 Minuten und 45 Sekunden für seinen Run, in dem er den Klassiker komplett mit allen Herausforderungen löst. Der Speedrunner selbst zeigte sich natürlich begeistert, die 4-Stunden-Marke geknackt zu haben. Gemäß der inoffiziellen Regeln gilt der Speedrun mit dem ersten Frame des Schlags in der finalen Cutscene, in der Ganon besiegt wird.

Zuvor hatten sich neben zfg111 in den vergangenen Wochen noch weitere Speedrunner daran versucht, den sieben Monate alten Rekord von cheese05 zu knacke, der noch 4:18:08 benötigte. Insgesamt gibt es auf speedrun.com nur 16 Speedruns mit 100% in den vergangenen gut drei Wochen.

Wohin die Reise noch geht? Das bleibt abzuwarten. Für den Augenblick jedenfalls ist die Zeit von zfg111 rund zehn Minuten besser als die von Marco mit 4:07:23 auf dem zweiten Platz.