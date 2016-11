The Legend of Zelda: Majora's Mask

Bereits vor geraumer Zeit zeigten wir euch einen durchaus gelungenden Trailer zu einem Fan-Film rund um The Legend of Zelda: Majora's Mask. Das Projekt ist mittlerweile fertiggestellt und der Fan-Film auch tatsächlich veröffentlicht worden.

Das äußerst sehenswerte Fan-Projekt zu The Legend of Zelda: Majora's Mask kann nun via YouTube angesehen werden. Der Einfachheit halber haben wir euch das gute Stück direkt im Anschluss an diese News in die Meldung gepackt.

Im Juli hatte EmberLab einen Teaser veröffentlicht, der bereits atemberaubend war. Das fertige Werk steht dem in Nichts nach. Der Film trägt den Namen "Majora's Mask - Terrible Fate" und erklärt kurz die Ursprünge von Skull Kid, bevor Link ihn im Videospiel trifft. Auch die Maske selbst ist zu sehen; im Übrigen gibt es zahlreiche Anspielungen auf die Zelda-Reihe.