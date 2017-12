The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Während Breath of the Wild noch fleißig Pokale einheimst, wird im Hintergrund schon am nächsten Zelda gewerkelt. Bekommt die Switch also noch ein zweites Spiel der Kernreihe?

Während die Wii U noch bis zu ihren letzten Atemzügen auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild warten musste, hatten Gamecube- und Wii-Besitzer das Glück, mit gleich zwei großen Zelda-Spielen auf einer Plattform versorgt zu werden. The Wind Waker und Twilight Princess beziehungsweise Twilight Princess und Skyward Sword sorgten damals für zwei Wiedersehen mit Link. Nun scheint es Breath of the Wild Twilight Princess gleichzutun. Eigentlich handelte es sich bei beiden Titeln um ein Spiel für die alte Konsolengeneration, die aber noch zusätzlich auf die nächste Plattform gehievt wurden.

Nach dem durchschlagenden Erfolg von Breath of the Wild ist es kaum ein Wunder, dass schon erste Planungen am nächsten Zelda vorgenommen werden. Beide DLCs sind durch, das heißt, Nintendo wird mit Sicherheit in ein paar Jahren einen weiteren Teil auf der Switch veröffentlichen, der dann möglicherweise ein echter Exklusivtitel ist.

In einem Interview mit IGN haben die kreativen Köpfe hinter der Reihe einige Ideen in den Raum geworfen, die sie sich in Zukunft vorstellen könnten. Vom Erfolg beflügelt meint der leitende Entwickler Hidemaro Fujibayashi: "Ich kann noch nicht sagen, ob es in Sequels oder Weiterführungen geschieht oder welche Form es annehmen wird, aber ich habe momentan definitiv eine Menge Ideen und Motivation. Als wir an dem Hauptspiel und dem DLC gearbeitet haben, war das ein Prozess, in dem uns ständig zahlreiche, verschiedene, neue Ideen und Dinge einfielen, die wir umsetzen wollten [...]" Glaubt man einem Tweet von Source Gaming, sollen die Arbeiten an einem neuen Zelda sogar schon begonnen haben.

Aonuma confirms that work on the next Zelda has already begun. --@PushDustIn — Source Gaming (@AllSourceGaming) 18. Dezember 2017

Zelda-Vater Eiji Aonuma hat dazu auch einige Worte zu verlieren: "Was wir von dem DLC gelernt haben ist, dass es fast so wirkt als würde man seine Welt großziehen oder erweitern. In der Vergangenheit mussten wir immer wieder bei Null anfangen und bis zur Vollendung arbeiten. Oft dachten wir uns: 'Oh, ich wünschte, ich könnte dieses und jenes hinzufügen.' Was wir in diesem Spiel nicht machen konnten, würden wir in einem neuen Spiel umsetzen. Indem wir DLC entwickelt haben, stellten wir fest, dass es toll ist, die Welt einfach zu erweitern und zu verbessern." Es sei ein bisschen, wie ein eigenes Kind großzuziehen.