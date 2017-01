The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Hinsichtlich des Erscheinungstermins des neuen The Legend of Zelda: Breath of the Wild herrscht immer noch Unklarheit. Zuletzt sorgte der Titel wieder für Spekulationen, doch es verdichten sich die Anzeichen, dass am Ende alles gut wird.

Nachdem der Titel auch für die neue Konsole Switch entwickelt wird, war dieser ohnehin bereits verschoben worden. Doch zuletzt mehrten sich zunächst die Gerüchte, wonach der Blockbuster auch den Launch der neuen Plattform verpassen könnte und erst im Sommer erscheint.

In den vergangenen Tagen änderten sich die Spekulationen bereits wieder dahingehend, dass das neue Zelda nun doch pünktlich zum Lauch der Switch erhältlich sein könnte, der für den 17. März 2017 erwartet wird. Einen neuen Hinweis darauf gibt es nun auch seitens eines britischen Händlers.

Beim UK-Retailer GAME werden bereits Vorbestellungen für The Legend of Zelda: Breath of the Wild entgegen genommen. Entsprechende Verpackungen weisen dabei ganz konkret auf einen Release im März 2017 hin, wie ein Nutzer der NeoGAF-Foren nun per Bild untermauert hat.

Auch in Europa könnte das neue Zelda damit schlussendlich pünktlich zum Konsolen-Release zu haben sein. Während die Lage für Nordamerika und Japan schon klarer zu sein schien, herrschte bezüglich Europa aufgrund der zahlreichen durchzuführenden Lokalisierungsarbeiten noch Ungewissheit. Spätestens morgen bei der Switch-Vorstellung dürfte eine offizielle Aussage seitens Nintendo folgen.