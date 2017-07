The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Spieler von The Legend of Zelda: Breath of the Wild dürfen sich im weiteren Jahresverlauf auch in Europa über die Veröffentlichung von neuen amiibo-Figuren freuen.

Ein entsprechender Produkteintrag ist nun auf der deutschen Webseite von Nintendo aufgetaucht. Demnach sind gleich mehrere amiibo-Figuren rund um den DLC "The Champions Ballad" eingeplant. Diese waren zuvor ausschließlich für den japanischen Markt bestätigt gewesen, schaffen nun aber auch den Sprung nach Europa.

Erscheinen sollen folglich auch hierzulande die amiibo-Figuren von Daruk, Mipha, Revali und Urbosa; diese wird es im Rahmen eines Viererpacks geben. Der Release-Termin wird noch vage mit Winter 2017 angegeben. Sollte es diesbezüglich genauere Infos geben, lest ihr darüber natürlich bei Gameswelt.