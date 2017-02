The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The-Legend-of-Zelda-Produzent Eiji Aonuma gehört seit The Legend of Zelda: Ocarina of Time fest zur Action-Adventure-Reihe. Wie er gegenüber dem US-Magazin GameInformer nun verraten hat, konnte er für das kommende The Legend of Zelda: Breath of the Wild eine 20 Jahre alte verwenden.

Lange dauert es nicht mehr bis The Legend of Zelda: Breath of the Wild für Nintendo Switch und Wii U erscheint. Der neuste Teil der Action-Adventure-Reihe verspricht in bisherigen Trailern eine umfangreichere Geschichte als viele der Vorgänger. Eiji Aonuma äußerte sich gegenüber der GameInformer dazu, wie das Team hinter dem kommenden Zelda-Spiel eine Zusammenhängende Handlung erschaffen hat. Hierfür konnte er eine Idee verwenden, die er bereits vor 20 Jahren gehabt hat.

Das Element diene dazu die Geschichte für jeden Spieler straffer zu gestalten. Näher darauf eingehen könne er allerdings nicht, die Spieler würden aber herausfinden, was er meint, sobald sie das Action-Adventure spielen. Ursprünglich stammt die Idee für das Element aus der Zeit, als er mit der Entwicklung an der The-Legend-of-Zelda-Reihe begonnen hat. Das erste Spiel des Franchises an dem Eiji Aonuma mitgewirkt hat war The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das erstmals 1998 für das Nintendo 64 erschienen ist.

Nach mehrmaligen Verschiebungen und langer Wartezeit, erscheint The Legend of Zelda: Breath of the Wild am 3. März sowohl als Launch-Titel für Nintendo Switch als auch als letztes Nintendo-Spiel für die Wii U. Da das Action-Adventure auch für die ältere Konsole veröffentlicht wird, unterstützt The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein bestimmtes Switch-Feature nicht.