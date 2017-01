The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Pünktlich zur Veröffentlichung der Switch wird auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild für die neue Plattform sowie auch für die Wii U zu haben sein. Nun wurde ein weiteres interessantes Detail zum Blockbuster bekannt.

Das kommende The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird nicht zwangsläufig bei allen Spielern gleich enden. So sollen sich die von euch im Spielverlauf getroffenen Entscheidungen am Ende des Spiels in unterschiedlichen Enden äußern.

Gegenüber IGN Portugal hat sich nun Producer Eiji Aonuma zur Thematik geäußert und diesen Umstand bestätigt. "Es gibt ein alternatives Ende, sofern ihr bestimmte Kriterien erfüllt. Wenn ihr einige Dinge tut, werdet ihr möglicherweise ein anderes Ende zu sehen bekommen", so Aonuma in Bezug auf das Spielende.

Breath of the Wild wird nicht das erste Zelda-Spiel sein, das über mehrere Enden verfügt. Auch bei Link's Awakening war das beispielsweise so. Im neuen Teil wird es damit mindestens schon einmal zwei verschiedene Spielabschlüsse geben, oder ob es am Ende gar noch mehr sind?