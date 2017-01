The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nintendo hat die Unterschiede von The Legend of Zelda: Breath of the Wild auf der Nintendo Switch und der Wii U genannt. Auch auf die Gemeinsamkeiten wurde eingegangen.

In einem Statement hat Nintendo die Gemeinsamkeiten und Unterschiede von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für die Nintendo Switch sowie die Wii U verkündet. Demzufolge erscheinen beide Spiele am 03. März, laufen mit 30 fps und bieten den gleichen Spielinhalt.

Auf einem TV läuft die Switch-Version in 900p während die Version für die Wii U 720p erreicht. Zusätzlich bietet die Switch-Fassung qualitativ höherwertigere Umgebungsgeräusche. So entsteht durch den Sound von beispielsweise Schritten, Wasser oder Gras ein realistischeres Spielgefühl in der offenen Welt.

Bereits bekannt ist auch, dass die physische Version für die Wii U freien Speicherplatz von 3 GB benötigt. Eine Special Edition oder Master Edition von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist für die Wii U nicht erhältlich.