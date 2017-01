The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Wie wir mittlerweile ja wissen, wird The Legend of Zelda: Breath of the Wild nun doch bereits zum Launch der Switch am 03. März erhältlich sein. Solange befindet sich diese Spielversion aber noch gar nicht in der Mache.

Gegenüber den englischsprachigen Kollegen von Eurogamer hat sich nun Producer Eiji Aonuma zum neue Zelda-Titel geäußert. Zwar habe er bereits nach der Fertigstellung von Skyward Sword an Breath of the Wild gedacht, die Switch-Fassung sei aber erst deutlich später thematisiert worden.

So führt Aonuma nun aus, dass man erst im Frühjahr des vergangenen Jahres die endgültige Entscheidung getroffen habe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild auch auf der Switch zu veröffentlichen. Erst anschließend sei man die notwendigen Anpassungen im Entwicklungsprozess angegangen und habe die entsprechenden Änderungen vollzogen. Gleichzeitig setzte man die Entwicklung für die Wii U, die bereits deutlich länger lief, fort.

Der Producer versichert außerdem, dass nie zur Debatte gestanden habe, den Zelda-Titel nun überhaupt nicht mehr für die Wii U, sondern nur für die Switch zu veröffentlichen. Auch habe die Entscheidung nicht dazu geführt, dass die Wii-U-Fassung zugunsten der Switch-Version fortan stiefmütterlich behandelt worden sei. Vielmehr habe die Arbeit an der Switch-Fassung dazu geführt, dass auch das fertige Ergebnis für Wii-U-Spieler besser ausfallen wird. Durch die Anpassung für die Switch sei man dazu gezwungen gewesen, die Steuerung umzugestalten. Mit dem Ergebnis sei man nun beispielsweise auch auf der Wii U glücklicher als zuvor. Was das reine Spielerlebnis betreffe, soll dieses auf beiden Plattformen vergleichbar ausfallen, sieht man einmal von technischen Unterschieden wie beispielsweise Ladezeiten ab.