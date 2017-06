The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ab dem heutigen Freitag dürfen sich Spieler von The Legend of Zelda: Breath of the Wild über den Release des ersten DLC-Pakets freuen. Doch wieviele Daten müsst ihr dafür durch eure Leitung jagen?

Erstmals innerhalb des Franchise gibt es ein erstes DLC-Paket: Ab dem heutigen 30. Juni dürfen sich Inhaber von The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit dem Zusatzinhalt eindecken, der unter anderem den Master-Trials-Modus mit sich bringt. Passend dazu hat Nintendo nun auch die konkreten Download-Größen bestätigt.

Auf der Switch könnt ihr euch demnach deutlich früher mit dem DLC beschäftigen, denn hier werden lediglich 456 MB an Daten fälig. Auf der betagteren Wii U ist der Download mit 3,7 GB hingegen deutlich umfangreicher und benötigt damit auch spürbar mehr Platz. Konkrete Hintergründe zur derart großen Differenz der beiden Download-Größen wurden nicht bekannt, diese ist aber auch nicht unbedingt so überraschend. Bereits zum Release mussten Wii-U-Spieler ein 3 GB schweres Update zum Spiel herunterladen.

Im weiteren Jahresverlauf wird es noch ein zweites DLC-Paket zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild geben.